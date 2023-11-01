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İzmir'de motosiklet sürücüsünün üzerinden uçaksavar mermisi çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphelendiği için durdurduğı motosikletli şahsın üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Emniyete götürülen şahıs verdiği ifadede, mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini söyleyince serbest bırakıldı.

İHA
İzmir’de motosiklet sürücüsünün üzerinden uçaksavar mermisi çıktı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis memurları, şüphe üzerine sokaktaki bir motosikleti durdurdu. Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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