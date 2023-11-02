İzmir’de ‘Kalkan’ operasyonu

İzmir'de düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda 309 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir genelinde 'Kalkan' operasyonu düzenlendi. Düzensiz göç ve kaçak göçmenler ile mücadele kapsamında; 1257 emniyet ve İl Göç İdaresi personeliyle metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 mobil göç noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun kaçak göçmen oldukları tespit edildi. Göçmenleri ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.