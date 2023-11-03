Menemen’de tarihi imzalar atıldı

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, trafiği büyük ölçüde rahatlatacak proje için imzaların atıldığını açıkladı. Menemen trafiğinin en büyük problemlerinden olan Çanakkale Caddesi'ndeki transit geçiş sorunu tarihe karışıyor. Menemen'in ulaşımında altın bir sayfa açılacağını kaydeden Pehlivan, "Kronikleşmiş sorunlar, bir kentin kaderi olamaz' dedik ve göreve başladığımızda söz verdik. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapacağımız battı çıktı için 4 aylık bir süre öngörüyoruz.

Tepki ve eleştiri risklerini göze alarak, saygıyla karşılayarak göğüsleyeceğimiz ve neşter vuracağımız bu sorunumuzu tarihin tozlu raflarına kaldırdığımızda, Menemen'imize unutulmaz bir eser daha kazandırmış olacağız. Birkaç ay yorulacağız fakat sonrasında kesintisiz bir Menemen trafiğiyle, hep birlikte rahatlayacağız. Menemen'e, İzmir'e, bölgemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.