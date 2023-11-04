Ege’de ara tatil hareketliliği başladı

"ŞU ANDA OTELLERİN DURUMU DAHA MÜSAİT"

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar da temmuz ve ağustos aylarını oldukça iyi geçirdiklerini, havaların da iyi gitmesiyle sezondaki yoğunluğun az da olsa devam ettiğini dile getirdi.

Ara tatilin kış dönemini hareketlendirdiğine dikkati çeken İlbahar, "Okul tatili başlıyor. Öğrenciler için güzel bir şey. Yazın oteller çok pahalı. Şu anda otellerin durumu daha müsait. Yazın gidemeyenler çok vardı. Şimdi 3-4 günlük paketler var onları alıyorlar. Ara tatil sektöre kış döneminde yüzde 40'lık fayda sağlıyor. Bu da biz turizmcileri mutlu ediyor. Ara tatillerin bundan dolayı çok faydası var." ifadesini kullandı.