Ege’de ara tatil hareketliliği başladı

Eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, yaz aylarına göre düşük sezona geçen turizm sektörünün yeniden hareketlenmesini sağladı. Eğitime 13 Kasım Pazartesi günü verilecek 1 haftalık molayı çocuklarıyla tatil yaparak değerlendirmek isteyenler, sahil beldelerinin yanı sıra kaplıca ve kültür turizmi olanaklarının bulunduğu konaklama tesislerine yöneldi.
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, turizmci için yüksek sezonun sona erdiği dönemde ara tatil öncesi iç pazarda hareketlilik kaydedildiğini söyledi.