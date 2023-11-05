İzmir’de jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu! Litrelerce ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tanınmış motor yağı logolarını, etiketlerini ve benzer ambalajları kullanarak imalatını yapan ve orijinal süsü vererek piyasaya süren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 10 bin 385 litre kaçak motor yağı, 57 bin 515 adet markalara ait sahte etiket, 4 bin 45 adet markalara ait koli, 4 bin 200 adet markalara ait plastik bidon, 11 bin adet markalara ait bidon kapağı, 1 adet indüksiyon folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başladığı belirtildi.