Soyer’den seçim yorumu: Benim kaybetme ihtimalim zayıftır

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kendisine destek verdiğini belirterek, "Genel Başkan değişirse ne olur onu bilmiyorum ama en azından şunu biliyorum ki Genel Başkanın zihninde böyle bir netlik var" dedi. Soyer İYİ Parti'nin Ümit Özlale'nin Büyükşehir Belediye başkan adaylığını açıklamasının 2024 sandığında CHP açısından bir risk olmayacağını ifade etti.

SOYER, "İzmir'de böyle bir risk görmüyorum. Benim çalışkan bir belediye başkanı olduğumu İzmirli biliyor. Yaptıklarımızın anlatılması konusunda eksiklerimiz olabilir. Ben yüzde 58'le çekilmiştim, 14-28 Temmuz arasında yüzde 57 gözüküyor. İzmirli çok eleştirel bir seçmendi ve en doğru kararı ver. Ben İzmir'de bir sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum, kendi adıma söylüyorum benim kaybetme ihtimalim zayıftır" dedi.