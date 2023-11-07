  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Baskın yapılan evde 2.5 kilo kokain bulundu

Baskın yapılan evde 2.5 kilo kokain bulundu

HABER MERKEZİ
Baskın yapılan evde 2.5 kilo kokain bulundu
İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 450 gram kokain ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretip satan kişilere yönelik Gaziemir'deki bir eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramda 2 kilo 450 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA