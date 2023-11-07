Baskın yapılan evde 2.5 kilo kokain bulundu

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 450 gram kokain ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretip satan kişilere yönelik Gaziemir'deki bir eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramda 2 kilo 450 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.