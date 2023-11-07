  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de denizde yüzerken kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir'de denizde yüzerken kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz günlerde yüzmek için denize giren Barış Özgül, bir süre sonra gözden kayboldu. Özgür'ü bulmak için arama çalışmaları yürüten ekipler denizde hareketsiz yatan bir kişi buldu. Kimliği tespit edilen cesedin Barış Özgür'e ait olduğu belirlendi.

AA
İzmir’de denizde yüzerken kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 Kasım Pazar günü Boyalık Plajı'nda denize giren Barış Özgür'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, plaj ve çevresinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve botlar, denizde Özgür'ü bulmak için çalışma yürüttü. Helikopterle yürütülen arama çalışması sırasında denizde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine bölgeye bot yönlendirildi. Kıyıya çıkarılan cesedin, Barış Özgür'e ait olduğu tespit edildi. Özgür'ün cenazesi Çeşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA