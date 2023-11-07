İzmir’de denizde yüzerken kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 Kasım Pazar günü Boyalık Plajı'nda denize giren Barış Özgür'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, plaj ve çevresinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve botlar, denizde Özgür'ü bulmak için çalışma yürüttü. Helikopterle yürütülen arama çalışması sırasında denizde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine bölgeye bot yönlendirildi. Kıyıya çıkarılan cesedin, Barış Özgür'e ait olduğu tespit edildi. Özgür'ün cenazesi Çeşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.