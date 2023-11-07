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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Silahla oyun 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

İzmir'de korkunç olay! Silahla oyun 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde 12 yaşındaki Y.C.K.'nin kurcaladığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 13 yaşındaki Eymen Yada göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

İzmir'de arkadaşı Y.C.K.'nin (12) kazara tabanca ile vurduğu Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada (13), hayatını kaybetti.

İzmir’de korkunç olay! Silahla oyun 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada, iddiaya göre; arkadaşı Y.C.K.'nin kurcaladığı tabancanın kazara ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

İzmir’de korkunç olay! Silahla oyun 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yada, kurtarılamadı. Kaçan Y.C.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, tabancanın kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

İzmir’de korkunç olay! Silahla oyun 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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