Her şey Menemen için

İzmir Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Aydın Pehlivan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.

'HAYALLERİMİZ BÜYÜK'

Menemen için çok daha büyük hayallerinin olduğunu dile getiren Pehlivan, "Her şey sevmekle başlıyor. Sevdiğiniz yer ve o yeri anlamlı kılan insanlara ailem diyorsunuz. Kendinizi bulduğunuz, onların kattıklarıyla tam olduğunuz şeyin adıdır sevmek. Ben bugün ailem olarak gördüğüm Menemen için çalışmayı onurlu bir görev olarak kabul ediyorum. Yaptığımız iş hiç kolay değil. Hak ettiği halde 100 yıldır mağdur edilmiş bir kentin daha fazla bekletilmemesi için her konuda, her alanda gece gündüz yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

100 yıldır yapılmamış ne varsa 3 yılda öz kaynaklarla yapıldığını vurgulayan Pehlivan, "Güzel ilçemiz bizden önce hep negatif olaylarla, konularla hatırlanır, konuşulurdu. Neredeyse çoğumuz Menemenliyiz demekten bile imtina ederdik. Bugünse göğsümüzü gere gere Menemenliyiz diyebiliyoruz. Başardıklarımızla sadece Menemen'de, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada konuşulan, takdir edilen bir kent olmayı başardık" diye konuştu.

'DAİMA HİZMET VE MİLLET'

Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, üç yılda başardıklarımızı, yapmak istediklerimizi ve çok daha büyük hayallerimiz olduğunu anlattık. Kendisine çok değer verdiği Menemenimizin selamını ilettik. Bizim düsturumuz 'Daima hizmet, daima millet' diyen güçlü liderimizin düsturudur. Kendisiyle ilçemiz ve ülkemiz için çalışmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.