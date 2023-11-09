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Haberler İzmir İki araba arasına sıkıştı bacağı koptu

İki araba arasına sıkıştı bacağı koptu

HABER MERKEZİ
İki araba arasına sıkıştı bacağı koptu
İzmir'in Buca ilçesinde alkollü sürücünün karıştığı ve iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, kaldırımda yürüyen kadın araçların arasında kaldı. Talihsiz kadının bir bacağı koparken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Süratli olduğu öne sürülen Z.G. (50) idaresindeki araç, sokaktan caddeye çıkan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma savrulurken, kaldırımda yürüyen E.U. (35), araç ile kaldırım arasına sıkıştı. Meydana gelen kazada E.U.'nun sağ bacağının koptuğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Z.G.'nin de alkollü olduğu öne sürüldü.
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