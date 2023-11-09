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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında cinayet işleyen katil bağ evinde yakalandı

İzmir'de sokak ortasında cinayet işleyen katil bağ evinde yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda cadde ortasında başlayan kavga cinayetle sonlandı. Kavga ettiği petshop işletmecisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan katil, saklandığı bağ evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
İzmir’de sokak ortasında cinayet işleyen katil bağ evinde yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde 7 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Tire İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman (27) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.P., elindeki bıçakla Melih Duman'ı yaralayarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, ağır yaralandığı belirlenen Duman, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Melih Duman'ın katil zanlısı M.P.'yi yakalamak için çalışma yürüten polis, zanlının izini belirledi. M.P.'nin Bayındır ilçesinde saklandığı bağ evine operasyon gerçekleştiren ekipler, firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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