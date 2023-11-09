Marketteki oyun makinesini götürmeye çalışan kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyak ilçesinde, 29 Ekim saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde, Mehmet A. daha önce hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla 3 kez şikayetçi olan E.Ç.'nin marketine gelip, kendisine borcu olduğunu söyleyerek buradaki oyun makinesini sökerek götürmeye çalıştı. Bu sırada iş yeri çalışanları şüpheliye engel olmaya çalıştı. Ancak Mehmet A., iş yeri sahibi E.Ç.'nin haberi olduğunu söyleyip, makineyi sökmeye devam etti. İkna olmayan market çalışanları durumu E.Ç.'ye bildirip, Mehmet A.'nın makineyi götürmesine engel oldu. Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle dışarı çıkarılan Mehmet A., olay yerinden ayrıldı, E.Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'İŞ YERİME GİDEMİYORUM'

Poliste ifade veren E.Ç., Mehmet A., tarafından daha önceden de tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. E. Ç.'nin ifadesinde M.O. ve C.O. isimli kişilerin kendisinden daha önce para istediğini, şikayetçi olunca da Mehmet A.'nın bu kişiler adına kendisinden para istemeye gelmeye başladığını söyledi. Mehmet A.'dan şikayetçi olduğunu belirten E.Ç. şüphelilerce tehdit edildiği için bir süredir iş yerine gidemediğini de ifade etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. ve onu azmettirdiği öne sürülen M.O. ile C.O. gözaltına alındı. C.O.'nun ifadesinde E.Ç.'nin kendisinden bayi açmak için muvafakatname istediğini ve bir miktar karşılığında anlaştıklarını ancak parasını alamadığını ve meydana gelen olayla ilgili bilgisi olmadığını söylediği belirtildi. M.O. ise ifadesinde bir gün arkadaşı Mehmet A. ile birlikteyken telefonla E.Ç.'yi arayıp para yüzünden tartıştıklarını, Mehmet A.'nın da gidip arayı bulabileceğini söylediğini belirtti. M.O., olayın azmettirici olduğu iddialarını ise yalanladı.

Mehmet A. ise ifadesinde M.O. ile arkadaş olduklarını, kendisinde E.Ç.'den alacağı olduğunu, tanıdığı varsa yardımcı olmasını istediğini söyledi. Mehmet A. üzerine atılı suçlamayı ise reddetti. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç.'nin avukatı Cansu Koç sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şüphelilerin en ağır cezayı almaları için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.