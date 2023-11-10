İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi! 37 kişi cezaevine gönderildi

İzmir merkezli olmak üzere; Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet Piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.