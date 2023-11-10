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Haberler İzmir İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi! 37 kişi cezaevine gönderildi

İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi! 37 kişi cezaevine gönderildi

İzmir'de suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri Ödemiş, Tire ve Aliağa'da silah ticareti, tehdit ve tefecilik yapan 4 organize suç örgütünü çökerterek 37 kişiyi tutukladı.

İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 4 organize suç örgütüne yönelik İzmir polisi tarafından operasyon yapıldı.

İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi! 37 cezaevine gönderildi

İzmir merkezli olmak üzere; Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet Piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.

İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi! 37 cezaevine gönderildi

Olayla ilgili 55 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan, 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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