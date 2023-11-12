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Haberler İzmir Çalışmalar bitmiyor çöpler toplanmıyor

Çalışmalar bitmiyor çöpler toplanmıyor

ERCAN AKGÜN
Çalışmalar bitmiyor çöpler toplanmıyor

İzmir'in Bornova ilçesi 296 Sokak üzerinde aylardır devam eden ve bir türlü bitirilemeyen İZSU çalışmaları, hem mahalle sakinlerini hem de yolu kullanan vatandaşları mağdur ediyor. Bir tarafı Bornova'nın ana merkezi olan Ankara Caddesi'ne bağlanan, bir tarafı da 2. Oto Sanayi Sitesi'ne giden ve çevresinde yapı market, çok katlı yaşam alanı gibi noktaları bulunan sokak yoğun biçimde kullanılırken, sokaktan geçen araçlara ve yayalara çile çektiriyor.

Yağmur yağdıktan sonra çamur içinde kalan sokakta yaşanan bir başka sorun ise belediye tarafından toplanmayan çöpler. Vatandaşlar, "Belediye başkanları lafa geldi mi 'Dünya kenti İzmir' gibi laflar söylüyorlar. İzmir bu hizmet anlayışıyla mı dünya kenti olacak? Misafirlerimizi gezdirirken şehrin bakımsızlığından ve keşmekeşlikten adeta utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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