AK Partili Saygılı, İzmir Körfezindeki analiz sonuçlarını paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde körfezde yüzmesine atıfta bulunan Saygılı, "Kendisini bir kez daha; Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır" dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in temiz dediği körfez aşırı kirli çıktı

Soyer'in körfezin temizlendiğine dair sözlerine değinen AK Partili Saygılı, "Körfez reklamlarını bilim çökertti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte.

Dış körfez-iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer, İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha; Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır" dedi.