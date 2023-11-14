İzmir’de 9.2 milyonluk kaçak sigara operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zula şeklinde big bag yük çuvallarının içine gizlenmiş piyasa değeri 9.2 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda üç kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken zanlıların tütün işi ile uğraştıkları öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalarda piyasa koşullarında piyasa değeri 10 milyon liraya yakın sigara getiren bir çete olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler sonucunda yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara ait, Torbalı ilçesinde 1 depo ve 2 araçta yapılan aramalarda toplam 3.872.400 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Öte yandan emniyet yetkilileri, insan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek, depolanan ve satışa sunulan yasa dışı tütün mamullerinin satış ve ticareti ile mücadeleye vatandaşların da desteği ile devam edeceklerini belirtti.