İzmir’deki silahlı saldırının faili yakalandı

150'YE YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M. (26) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez Mevkiisine saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.