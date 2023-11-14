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İzmir'deki silahlı saldırının faili yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırının şüphelisi 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde dün, saat 09.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 232. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca yaklaşan motosikletli Ö.M. (26), yanındaki tabancayla araçta bulunan şahıslara ardarda ateş etti.

İzmir’deki silahlı saldırının faili yakalandı

Araçta bulunan E.G. (25), Altay A. (22) ve ağabeyi Çağatay Arpaz (33) vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

İzmir’deki silahlı saldırının faili yakalandı

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arpaz'ın kardeşi Atay A. ile arkadaşı E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir’deki silahlı saldırının faili yakalandı

150'YE YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M. (26) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez Mevkiisine saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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