Ekim ayının en kurak kenti Izmir

Türkiye'de geçen ay yağışlar normalinin altında, geçen yılın ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. En fazla yağış alan il Rize olurken en kurak il İzmir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ekim ayında metrekareye 49,4 kilogram olan yağış normali, bu yılın ekim ayında metrekareye 36,6 kilogram olarak ölçüldü. En fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il ise İzmir olurken, normaline göre en fazla azalma gösteren il de yüzde 90 ile İzmir olarak ölçüldü.