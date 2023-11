"HER SENE BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ"

Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan birçok binanın bahçesi ile yine çok sayıda iş yerinde sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Bulunduğu binanın bahçesi su basan ve iş yerinde de su baskını nedeniyle zarar meydana gelen kıyafet mağazasının işletmecisi Ertuğ Kenan Erduran, "Biz her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an 15-20 bin liradan fazla zararım var. Erkenden müdahale etmemiş olsaydım şu an benim zararım daha da fazla olacaktı. Kim karşılayacak zararı mı? Yazık yani" dedi.