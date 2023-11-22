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Haberler İzmir Ev sahibine kaçak elektrik ve su davası

Ev sahibine kaçak elektrik ve su davası

METİN BURMALI ÖZEL HABER
Ev sahibine kaçak elektrik ve su davası

İzmir'de biri yatalak 3 köpeğine daha iyi şartlarda bakmak için apartman dairesinden müstakil eve taşınan Eva Başak, oturduğu evin elektrik ve su hattının kaçak olduğunu öğrenince ev sahibi ile mahkemelik oldu. 1 yıllık peşin verdiği kira bedelini ve kaçak elektrik yüzünden zarar gören beyaz eşyalarının parasını isteyen Başak, ev sahibine dava açtı.

KUYU SUYUYMUŞ

Son günlerde yaşanan kiracı ev sahibi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Dj'lik yapan Eva Başak, 2022 yılında, biri yatalak diğer ikisi kanser olan 3 köpeğine bakmak için Konak'tan Bornova'ya taşındı. Taşındıktan bir süre sonra beyaz eşyalarının yüksek voltaj nedeni ile arıza yapması üzerine elektrik dağıtım firmasına başvuran Başak, iddiaya göre kullandığı ev elektriğinin kaçak, suyun ise kuyu suyu olduğunu öğrendi.

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