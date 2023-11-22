İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! O caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir'in Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 28 Nisan'da saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı küçük kızı ile evinden çıkan yaşları 4 ile 16 arasında değişen 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman takip etti. Bir süre sonra belinden tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman'ın öldüğünden emin olmak isteyen Koluman, yaklaşıp, çocuğunun gözü önünde 2 el daha eşinin başına ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Recibe Koluman hayatını kaybetti, şüpheli aynı gün polise gidip teslim oldu.