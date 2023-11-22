İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! O caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

'BARIŞMAK İSTEDİM, KABUL ETMEDİ'

18 yıllık evli oldukları eşi ile ailevi problemler yaşadıklarını belirten Koluman'ın ifadesinde, "Eşimin 10 ay kadar önce açtığı boşanma davası sürüyor. Dava öncesinde de eşim beni eve almamaya başlamıştı. Ayrı bir ev tutup, orada kalmaya başladım. Bu süreçte defalarca boşanma davasını geri çekmesini istedim. Barışmak istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. 27 Nisan gecesinde oldukça çok alkol aldım. Sabahında eşim ile tekrar konuşmaya karar verip, evinin önüne gidip, dışarı çıkmasını bekledim. Küçük kızı Esma ile dışarı çıktı. Başta beni görmemesi için geriye çekildim. Sonrasında koşarak arkasından yetişip, 'Nereye gidiyorsun' diye sordum. 'S..tir git' diye karşılık verdi. Bunun üzerine 2 ay önce aldığım ruhsatsız tabancayla ateş ettim. Ardından olay yerinden ayrılıp, polis merkezine gidip, teslim oldum" dedi.