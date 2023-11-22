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Haberler İzmir Son dakika... Firari FETÖ’cü Çeşme’de yakalandı! MİT ve emniyetten ortak operasyon

Son dakika... Firari FETÖ’cü Çeşme’de yakalandı! MİT ve emniyetten ortak operasyon

son dakika... İzmir’in Çeşme ilçesinde firari FETÖ'cüye şok operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, MİT ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

İHA
Son dakika... Firari FETÖ’cü Çeşme’de yakalandı! MİT ve emniyetten ortak operasyon

Son dakika... İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme'de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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