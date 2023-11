Uzman isimden İzmir’e korkutan uyarı: Kordon her yıl çöküyor, deniz 3 milim yükseliyor

'KORDON HER YIL 1 SANTİM ÇÖKÜYOR, DENİZ 3 MİLİM YÜKSELİYOR'

Prof. Dr. Yaşar, "Son yağmurdan sonra özellikle İzmir Kordon suyla doldu. Bunun nedeni bölgenin dolgu zemin olması. Ayrıca bulunduğumuz bölge her yıl 1 santimetre çöküyor. Tektonik bir harekettir bu. Bunun yanında deniz her yıl 3 milim yükseliyor. Bu sadece Kordon boyu için değil Bostanlı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı için de geçerli. Bunu önlem amaçlı sahil kıyısı olan ön tarafları yükseltiyoruz. Ancak arka kısım çukurda kalıyor. Bu nedenle son yağmurda da Kordon tamamen sular altında kaldı. Bu nedenle yetkililer arka plandaki yapılarda kot uygulaması gerçekleştirmeli. Orada yapmamız gereken tek şey, bilimi göz önüne almak. Çünkü afet her zaman olur. Ancak siz derelerin üzerine ev yapıyorsanız, olmaz. Halen dere yataklarına hiç düşünmeden plan programı yapmadan ev veya yol yapıyoruz. Kısacası çarpık kentleşmeden ve altyapı yetersizliğinden çok çekiyoruz" dedi.