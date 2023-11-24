CHP İzmir’de dosya parası gerginliği çıktı

CHP İzmir'de yerel yönetim aday adaylıkları için istenen dosya ücretleri tartışma yarattı. Genel Merkez'in yayımladığı genelgede bin 500 TL olarak belirlenen dosya ücreti yerine ilçe başkanlıklarında 30 bin TL istenmesi üzerine aday adaylarından tepki geldi. Partililer, "Genel Merkezimiz adaylık için 20 bin TL istiyor, bu gayet makul bir rakam. İl ve ilçe başkanlığı ise genel merkezin istediği ücretin üstünde ücret istiyor. Bu görülmemiş şey, İzmir'de, ilk kez karşılaşıyoruz. Genelgede dosya ücreti bin 500 TL denmiş, bin 500 yerine 5 bin TL isteseler tamam, 10 bin TL'ye de tamam ama Genel Merkez'in istediği adaylık ücretinin üstünde dosya ücreti istenmez" dedi. Ulaştığımız ilçe başkanları ise il başkanlığı tarafından tarife gönderildiğini, kendilerinin de bu tarifeye uyduğunu anlattı.