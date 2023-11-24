İzmir’de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Urla-Karaburun seferini yapan 761 numaralı ESHOT otobüsü, Eşendere mevkisinde seyrederken motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.