  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de dolandırıcı vakası! 'FETÖ' yalanıyla 3 emekliyi kandırdılar

İzmir'de dolandırıcı vakası! 'FETÖ' yalanıyla 3 emekliyi kandırdılar

İzmir’in Buca ve Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler 3 emekliyi 'Hakkınızda açılmış FETÖ davası var' diyerek 2 milyon lira dolandırdı. Polisin peşine düştüğü dolandırıcılar kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA
İzmir’de dolandırıcı vakası! ’FETÖ’ yalanıyla 3 emekliyi kandırdılar

İzmir'de iki kişi, Buca ve Bornova ilçelerinde 3 emekliyi kendilerini polis olarak tanıtıp haklarında açılmış FETÖ davası olduğu yalanıyla korkutup, toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

400 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler A.D. ve İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA