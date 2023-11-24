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İzmir'de korkunç olay! Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, 10 metre yüksekten düşerek can verdi

İzmir'in Urla ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Talihsiz adam bu kez de inşaattaki beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, 10 metre yüksekten düşerek can verdi

İzmir'in Urla ilçesinde Kuşçular mahallesindeki bir şantiyede korkunç bir olay meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden'e beton mikserinin hortumu çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Erden, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Zemine çarparak hareketsiz şekilde kalan Erden'i gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Erden, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

BİR HAFTA ÖNCE YILDIRIM ÇARPMIŞ

Öte yandan Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken, yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Erden'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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