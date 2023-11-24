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Haberler İzmir İzmir'de sahte dekontla otomobil alan 4 dolandırıcı yakalandı

İzmir'de sahte dekontla otomobil alan 4 dolandırıcı yakalandı

İzmir'de otomobilini satmak isteyen bir kişi dolandırıcıların ağına düştü. Sahte dekont hazırlayarak noter satışıyla otomobili alan 4 hırsız polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA
İzmir’de sahte dekontla otomobil alan 4 dolandırıcı yakalandı

İzmir'de 5 Kasım'da dolandırıcılık olayı meydana geldi. Otomobilini satmak isteyen M.Y., dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin otomobilin satış bedeli olan 240 bin liralık sahte dekont hazırladıkları ve parayı M.Y.'nin banka hesabına gönderdiklerini söyleyip, otomobilin satışını aldıkları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Z.A, A.K, Y.D. ve İ.D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerin, otomobil sahibini dolandırdıkları anlar, noterdeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, mağdur ile birlikte notere girip sonrasında ayrıldıkları görülüyor.

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