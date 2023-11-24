İzmirli iş insanı Haluk Özsaruhan vefat etti

İzmirli iş insanı Haluk Özsaruhan hayatını kaybetti. Duayen iş insanı, yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Özsaruhan'ın yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Çeşme'de toprağa verileceği bildirildi. ESİAD (Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu yayınladığı başsağlığı mesajında, "Değerli insan, büyüğüm, kurucularımızdan, 4. Dönem Yönetim Kurulu Bakan vekili, 5. Dönem Haysiyet Divanı üyesi Haluk Özsaruhan'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. ESİAD camiasının, Özsaruhan ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.