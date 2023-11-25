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İzmir'de silah ticareti yapan şebeke çökertildi

İzmir'in Bornova ilçesinde silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İHA
İzmir’de silah ticareti yapan şebeke çökertildi

İzmir'de silah imal edip yasadışı bir şekilde ticaretini gerçekleştiren suç örgütüne yönelik, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, S.E. ve N.Y. adlı iki şüphelinin Pınarbaşı bölgesinde yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi edinildi.

Polis ekipleri tarafından belirlenen iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tabanca imal etmeye yarayan malzemeler, tabancalara ait fişek ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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