Öğretmenler Günü’nde acı ölüm

İzmir Çeşme'de, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yemeğe katılan Alaçatı Atatürk İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş, yemek sonrası otoparkta fenalaşarak düştü. Kalbi duran Beytaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Çeşme Belediyesi, Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görevli öğretmenlere bir yemek düzenledi. Yemek sonrası Alaçatı Atatürk İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş, otelin otoparkında fenalaşarak yere düştü. Başını çarpan Beytaş'ın kalbi durdu. Hemen hastaneye kaldırılan Beytaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki ölümü eğitim camiasını üzerken, kentte sadece çelenk töreni yapıldı, kutlamalar ertelendi.