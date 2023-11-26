İzmir’de ulaşıma fırtına engeli! Vapur seferleri yapılacak mı? İZBAN ve tramvay çalışıyor mu?

İzmir'de fırtına ve yağış sonrası vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği araştırılıyor. Deniz taşması sonucu yollar sular altında kalırken ev ve iş yerlerini de su bastı. Peki İzmir'de vapur, metro, tramvay, otobüs seferleri iptal edildi mi? İZDENİZ'den açıklama geldi mi? İşte İzmir ulaşım seferlerine ait detaylar...

İZDENİZ'DEN AÇIKLAMA! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir Körfezinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu iskeleleri henüz hizmete açılamamıştır. ALSANCAK, BOSTANLI ve KARŞIYAKA İskeleleri ile çevresinde yaşanan deniz taşmasının yarattığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla tüm ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup iskelelerin en kısa sürede hizmete açılabilmesi için çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Hava ve deniz koşullarının uygunluğu doğrultusunda saat 10.20'de 'Bostanlı - Üçkuyular' ve saat 10.50'de 'Karşıyaka - Konak' hatlarında seferlerin başlaması planlanmıştır. Sefer tarifesine ait hareket saatlerinde gecikmeler yaşanabilir."

İZMİR'DE TRAMVAY SEFERLERİ OLACAK MI?

Yapılan açıklamada 'Karşıyaka Tramvayı'nda fırtınanın neden olduğu deniz taşması sebebiyle seferlerimiz Ataşehir-Atakent durakları arasında 15 dakika sefer aralığı ile gerçekleşmektedir. Mavişehir-Alaybey durakları arasında ESHOT otobüsleri ulaşım sağlamaktadır.' ifadelerine yer verildi.