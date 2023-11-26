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Haberler İzmir Kavga eden çifti ölüm ayırdı

Kavga eden çifti ölüm ayırdı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde aracı durdurup tartışan çifte, arkadan gelen hafif ticari araçlar çarptı. Birlikte yaşadıkları öğrenilen İlker Son ve Gülnur Hüseyinova, yol ortasında feci şekilde van verdi

HABER MERKEZİ
Kavga eden çifti ölüm ayırdı

Seferihisar'da gece saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Pimapen ticareti yaptığı belirtilen İlker Son (45), kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, birlikte yaşadığı Gülnur Hüseyinova (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu.

BİR ÇOCUKLARI VARDI

Hüseyinova, sinirle aşağı indi ve yola fırladı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Murat Dinçv yönetimindeki 35 FF 796 plakalı araç, Gülnur Hüseyinova'ya çarptı.

İzmir'de arabadan inerek yolda tartışan İlker Son ve Gülnur Hüseyinova'ya arka arkaya araç çarptı.

Yola savrulan kadına müdahale eden İlker Son ile yerde yatan kadına, bu defa Serdar Çöven'in kullandığı 35 HVB 44 plakalı hafif ticari araç da çarptı. İlker Son ile Gülnur Hüseyinova'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Seferihisar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Son ve Hüseyinova'nın birlikte yaşadıkları ve bir çocuklarının olduğu öğrenildi.

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