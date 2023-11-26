AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medyadan açıklama yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. İzmir'deki sorunlara dikkat çeken Saygılı, "Başarısızlığı tescillenip yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca; hangi dala tutunacağını, hangi konuda demagoji yapacağını şaşırmış durumda! Hakkındaki araştırma kararı bitti, şimdi yine genel siyasete soyundu" dedi.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Saygılı şu ifadeleri kullandı: "Madem öyle; çözseydi! İzmir'in yıllardır maruz kaldığı çöp, çamur, çukur sorunlarını çözmenin kolay olduğunu söyleyen bir belediye başkanına ancak bu söylenebilir; "Madem öyle, çözseydin!" CHP'li Tunç Soyer'in sözleri aslında bir itiraf gibi! Bir yandan bu sorunları çözemediğini kabul ediyor, diğer yandan küçümsüyor!"

"HALKIMIZ HİZMET İSTİYOR"

Saygılı şöyle devam etti: "Başarısızlığı tescillenip yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca; hangi dala tutunacağını, hangi konuda demagoji yapacağını şaşırmış durumda! Hakkındaki araştırma kararı bitti, şimdi yine genel siyasete soyundu! Soyer'in 4,5 yıldır çözmek için parmağını kıpırdatmadığı 'çöp, çamur, çukur' sorunları üstünden bile PR yapmaya çalışması, içinde bulunduğu durumun vahametini gösteriyor. İzmir'in bu zihniyetle, bu basiretsizlikle kaybedecek zamanı kalmadı. Halkımız artık hizmet almak istiyor ve karnı boş lafa doyan İzmirliler o tarihi gün için geri sayıyor..."

'SOYER KAHRAMANLIK İHTİMALİNİ ZORLUYOR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine açıldığını ileri sürdüğü soruşturmalara yönelik, "100 sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Tarihi yargılamaya çalışıyorlar" açıklamalarına da tepki gösterdi. Saygılı, "100 yılın tarihine dil uzatan kendisi! 100 yıl geçse hizmet adamı olamayacak da kendisi! İçişleri Bakanlığı'nın araştırma kararını sanki ortada bir soruşturma ve dava varmış gibi basın yoluyla köpürterek kahraman olma ihtimalini zorluyor!" eleştirileriyle yanıt verdi.