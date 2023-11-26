Nedir İzmirlilerin bu yollardan çektiği!

İzmir'de yollar bakımsızlıktan dökülüyor. Birçok noktada, köstebek yuvasına dönen yollarda araç kullanmak eziyete dönüşüyor. Şehrin çok tanınmış semtlerindeki cadde ve sokaklarda otomobil sürmek, tarlada traktör kullanmaktan farksız bir hale geldi. Araç hoplayıp zıpladıkça, seyir halindeki insanların adeta içi dışına çıkıyor. Maalesef belediyelerin bu konuda bir şeyler yapmaya niyeti yok gibi...

ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞÜYOR

Bu tür üzücü manzaraların sonuncusu Konak'ta görüntülendi. Şehrin en merkez semtlerinden olan Çankaya'da bile yollar kazı alanı gibi. Alt yapı çalışması diye yolları kazanlar, işini bitirince yolu öylesine kapatıp gidiyor. Ancak birkaç gün sonra, kazılan o noktada çukur veya çukurlar oluşuyor. Gelen araçlar, çukura düşmeden, altını zemine çarpmadan geçemiyor. Yağmur yağınca da o çukurlar göle dönüşüyor. Alttan darbe alan araçlara da malı zarar gören araç sahiplerine de yazık değil mi? Bir de araçlar geçerken çukurdan üzerine su sıçrayan yayaların hali var ki, en çok mağdur olanlar da onlar. İlgililere duyurulur!..