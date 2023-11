Bu karar Türkiye’de bir ilk! İcra yoluyla annesini her ay görebilecek

'BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR'



Annesine ulaşmak için her yolu denediğini belirten Semra Gültekin, "Annem Yıldız Gültekin, 89 yaşında demans hastası. Kendisini 10 günlüğüne 25 Mart 2022'de ablamın yanına misafirliğe gönderdim. Sonrasında, annemi bana geri getirmediler. Kendi evine de götürmediler. Bütün irtibatımı kestiler. Annemin kullanması gereken demans ilaçlarını tek seferde kesmek suretiyle, kötüleşmesine sebep oldular. Hep engellendim. Annem bir şekilde ürkütüldü, korkutuldu, cep telefonuna el konuldu. Benimle olan bütün iletişimi kesildi. Sonrasında şikayette bulundum. Bana karşı haksız yere birtakım uzaklaştırma kararları aldırıp bunu kullandılar. 4,5 ay boyunca anneme hiçbir şekilde ulaşamadım. Üçüncü şahıslardan yoğun bakımda durumunda hiç de iyi olmadığını öğrendiğimde, uzaklaşma kararının kaldırılmasını istememe rağmen kaldırmadılar. Öz annemi ayda bir kez sadece görebilmek için icra kanalıyla psikolog, icra memurları, kolluk kuvveti, taksi masraflar yaparak gidip, 1 saat görebilmek zorunda bırakıldım. Bu süreçte vasi de tayin edilmeme rağmen, itiraz yolu kapalı olmasına rağmen karşı taraf art niyetli bir şekilde istinaf mahkemesine yolladı. Annemin bana teslim edilmesi ve ölene kadar bakma akdim de mevcuttu istediğim halde her seferinde farklı bahanelerle uzatma yoluna gidildi. Hala daha annemi icra kanalıyla görüyorum. Bu beni çok üzüyor" dedi.



Annesine iyi bakılmadığını da ileri süren Gültekin, annesinin şu anda yatak yaraları içinde bakımsız halde altının pis bırakıldığını ve geleceği gün ve saatin belirli olmasına rağmen her gittiğinde annesini saçı dahi taranmamış vaziyette bulduğunu belirtti. Gültekin ayrıca mahkemece verilen vasi kararının uygulanmasını beklediğini de kaydetti.