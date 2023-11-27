Bu karar Türkiye’de bir ilk! İcra yoluyla annesini her ay görebilecek

İzmir'de yaşayan gıda mühendisi Semra Gültekin, iddiaya göre, 25 Mart 2022'de, demans hastası olan annesi Yıldız Gültekin'i Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ablası eczacı Seval Ünal'ın yanına misafir olarak gönderdi. Ancak Gültekin, annesinin kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı Erdoğan Zeren aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Mahkeme sürecinde Seval Ünal, kardeşi Gültekin hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin'i vasi atadı. Karara rağmen Semra Gültekin'e annesi yine gösterilmedi. Bunun üzerine üst mahkeme olarak Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 323'üncü maddesindeki 'çocuk ilişkisinin çocuk ve aile konusundaki bağların 18 yaş altı ile' sınırlandırıldığına vurgu yaptı.