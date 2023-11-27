Bu karar Türkiye’de bir ilk! İcra yoluyla annesini her ay görebilecek

Mahkeme, kanunda 'Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir' şekliye güvence altına alınan şahsi ilişki kurma hakkını, emsal bir karara imza atıp '18 yaşından büyükler' için uyguladı. Hakim, çocuğun her ne kadar ergin olmuş olsa da görme imkanı bulamadığı, anne-babanın ise kendi inisiyatifiyle çocuğunu göremeyecek kadar yaşlı ve hasta olması gibi bu dosyaya konu olayda da yine aynı kanun maddesinin kıyasen uygulanması gerekeceğine kanaat getirdi.

MANEVİ AÇIDAN OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEĞİNE VURGU YAPILDI



Kararda Semra Gültekin'in, annesini uzun yıllardır görmemesinin annesine duyduğu özlemin katlanarak artmasına neden olacağı, artık yaşlanmış ve yatalak hasta durumuna gelmiş annesinin son halini görememesinin iç dünyasını manevi açıdan olumsuz ve derinden etkileyebilecek bir husus olduğuna vurgu yapıldı. Anne Yıldız Gültekin'in de kızı Semra'yı uzun yıllardır görmemesinin kendi iç dünyasında yaralar açmış olmasını muhtemel kılması gibi insani sebepler gözetilerek talepte bulunan Semra Gültekin'in, mahkeme kararı ile teminat altına alınacak bir karar ile şahsi ilişki kurması gerektiği kanaatine denetim makamı olarak ulaşıldığı belirtildi. Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin ile annesi arasında şahsi ilişki tesisine karar verilen kararda, anne Yıldız Gültekin'in görüşmek istemesi halinde şahsi ilişki tesisine kurulmasına karar verildi. Anne-kız, her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görüşebiliyor.