İklim krizi değil yönetim krizi

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde önceki gece başlayan ve Pazar günü de devam eden yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Afetle birlikte pek çok araç yolda kalırken, işyerlerinde de yüz milyonlarca liralık zarar oluştu. Sabah saat 10.30'da Gazi Ortaokulu'nun yakınındaki Plevne Bulvarı'na makam aracı ile gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buradan yaya olarak Cumhuriyet Bulvarı'na geçip İZSU, Fen İşleri ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

SOYER SADECE POZ VERDİ

Kırmızı yağmurluğu ve botları ile kameralara poz veren Soyer, 400 civarı işyerinde hasar tespiti yapıldığını ifade etti. Yaşananları iklim krizine bağlayan Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan durumun 'tsunami' etkisi yarattığını söyledi. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise, Soyer'in sözlerine karşı çıkarak "Bunun Türkçesi iklim değil, yönetim krizi" ifadelerini kullandı. 18 bin yıldan bu yana küresel ısınmanın yaşandığını hatırlatan Yaşar, "İzmir Körfezi tektonik olarak yani jeolojik olarak yılda ortalama 5-10 milimetre çöküyor. 1873 yılında Kordon yapılırken ihale şartnamesinde 'Maksimum gelgitin en az 1.5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' maddesi vardır. Yani körfezin çöktüğü o yıllarda biliniyordu ve o yıllardan bu yıla körfezdeki su 1,5 metre civarında yükselmiş ve yükselmeye devam edecektir. Biz ne yapıyoruz? Hep ön tarafı yükselttiğimiz için arka taraflar çukurda kaldı" dedi.

LODOS DENİZİ YÜKSELTİYOR

Bu nedenle sahil şeridini her yağmurda su bastığını belirten Yaşar, "Bundan sonra da büyük su baskınları olacağını söyleyebilirim. Şubat aylarında şiddetli lodos deniz seviyesini 60-70 santim şişirir. Bunlar bizim beklediğimiz şeyler. Tedbir alınmadığı sürece bu yükselimler daha sık devam edecektir. Böyle giderse 40 yıl sonra Fuar ya da Basmane'de de deniz suyu görürsek şaşırmayalım" dedi.