  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de maganda kurşunu can aldı

İzmir'de maganda kurşunu can aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 51 yaşındaki Erkan Günay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de maganda kurşunu can aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay dün, ilçeye bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede, tabancayla ateş açıldı. Bu esnada bir merminin isabet ettiği Erkan Günay (51), kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA