İzmir’de şoke eden olay! Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı

İzmir'in Konak ilçesindeki meydana gelen olayda iddialara göre şantiyedeki inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı. Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.

Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.