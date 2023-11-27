İzmirlilerden tepki yağdı

İzmir'de deniz kabarması sonucu yaşanan felaket yüz milyonlarca liralık hasara yol açarken esnaf ve vatandaşlar da sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Bazı İzmirliler ise espirili paylaşımlarla ironi yaptı. Sosyal medya platformlarında paylaşılanlar arasında Karşıyaka'da normalde kara olan yerde pelikan yüzerken çekilmiş görüntüler ise büyük ilgi çekti. Bu arada Karşıyaka Çarşısı içinde çekilmiş deniz anası fotoğrafı da gündem oldu.

İŞTE TEPKİLERDEN BAZILARI:

HANGİ BELEDİYE: Yeni seçim vaadi; her eve bir kayık. SENYOR_İZMİR: Tunç Başkan bisikletle gelir halleder rahat olun. HELİN AMA HEP HAKLI: Türkiye'nin en büyük köyü İzmir'de yağmur manzaraları. Belediyecilik adına hiçbir şey yapılmıyor İzmir'de, yazık çok yazık. A_Y_L_A_20_35: Koltuğu düşünen değil görevini layıkı ile yapacak vicdanlı biri gelsin artık şu güzelim İzmirimizin yönetimine. Şu hale bakın yaaa! Yazık, çok yazık gerçekten. Ne hale geldi İzmir. İlerleyecegi yerde sürekli geriliyor İCARDİOLOJİ: Yerli ve milli Venediğimiz oldu. JAMES İZMİRLİ: Tunç bey sözünü tuttu. Körfezde yüzüyoruz. MİRHAN: Artık kapının önüne bir kayık bağlamak lazım.