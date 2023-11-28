İzmir merkezli Sibergöz-7 Operasyonu’nda yeni gelişme! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi." ifadelerini kullanmıştı.