Ödemiş’te maganda kurşunu can aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki Erkan Günay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ödemiş ilçesine bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede, tabancayla ateş açıldı. Bu esnada bir merminin isabet ettiği Erkan Günay (51), kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı.