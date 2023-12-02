  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de cinayetten aranan firari şahıs yakalandı

İzmir’de cinayetten aranan firari şahıs yakalandı

İzmir Kemalpaşa'da cinayetten araması olan fiarari suçlu jandarmanın yaptığı çalışmayla kıskıvrak yakalandı. 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenilen şahıs cezaevine gönderildi.

İHA
İzmir’de cinayetten aranan firari şahıs yakalandı

İzmir'de Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kasten adam öldürme suçundan aranan bir şahsın Kemalpaşa'daki ikametine geleceği bilgisine ulaştı. Sarılar Mahallesi'nde takip çalışmasına başlayan ekipler, K.Ç. (39) isimli firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı.

Şahsın, kasten adam öldürme suçundan hakkında verilmiş 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA