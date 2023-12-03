  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir'deki o anlar kamerada

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir'deki o anlar kamerada

İzmir'de yüzü maskeli bir kadın, bir oto galerideki dükkana elideki pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken olayın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı belirlendi.

İHA
Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir’deki o anlar kamerada

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yüzünde maske elinde pompalı tüfek olan şahıs, iş yerine defalarca ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı inceleyen polis, şüphelinin kadın olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Kasım günü Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi 556 Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Gece saatlerinde yüzünde maske elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen bir kişi, defalarca iş yerine doğru ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak iş yerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı.

ŞÜPHELİNİN KADIN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA