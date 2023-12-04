Hayat için teşekkür mektubu

İzmirli muhasebeci Aslınur Keskin'in (29), donör olmak için 3,5 yıl önce Kızılay'a verdiği kök hücre örneği, Makedonya'da lösemi hastası bir çocukla eşleşmiş ve küçük kızın hayatını kurtarmıştı. Yasak olduğu için kızının ve kendisinin kimliğini açıklamayan baba ile Keskin'in birbirlerine yazdığı iki mektubu Yeni Asır yayınlamıştı.

DUYGU DOLU SATIRLAR

Yıllar sonra Makedon aileden yeni mektup geldi. Mektubunda İzmirli genç kıza seslenen Makedon baba, 'Kızımın hayatını kurtardığın için teşekkür ederim. Kızım şu anda 12 yaşında. Kan kardeşi olduğun için seninle tanışmayı çok istiyor. Kızımız şu anda çok iyi" diye yazdı.