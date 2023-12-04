İlk tepkiyi Bayır gösterdi

CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır, görevinden ayrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin İzmir adaylığına tepki gösterdi. Bayır, "Sanki İzmir politikacı, başkan yetiştiremiyor gibi bu arkadaşı aday yapılırsa, İzmirlilere hakaret sayılır. İzmir'in komple ayağa kalkacağını düşünüyorum" dedi.

'ARKASINDA GÖLGE BAŞKAN VAR'

Bayır, "İzmir, 'ne olsa cepte' mantığı ile Ankara doğumlu, İstanbul'da genel sekreter yardımcılığı yapan biri aday yapılamaz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, bugün Özel genel başkandır ama arkasında gölge başkan olan biri var o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" dedi.