Hayalet nişancı şüphelisi serbest

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine bölgede çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A.T., serbest bırakıldı. Karşıyaka Nergis Parkı'nda değişik zamanlarda 5 kişinin ve 1 köpeğin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı iddiası polisi harekete geçirdi. Çalışmalar sırasında, 'hayalet nişancı' tarafından silahla yaralandığı belirtilen Sevgi T.'nin ifadesine başvuruldu. 3 şüphelinin adresleri tespit edilerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden Y.A.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.