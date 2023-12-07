Bir koltuğa 47 kişi talip oldu!

İZMİR'DE emlak rantının en yüksek ilçelerin başında yer alan Urla'da CHP'li 47 kişi aday adayı başvurusunda bulunarak bir rekor imza attı. Partiler zaman zaman ilçelerden ya da beldelerden aday bulmakta zorlanırken İzmir'in emlak değerleri her geçen gün artan ilçesi Urla'da, yerel seçim öncesi CHP'de görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyor. Yaklaşık 4 yıldır kayyımla yönetilen Urla Belediye Başkanlığı için CHP'den adeta aday adayı patlaması yaşandı.

İŞTE ADAY OLAN O İSİMLER!

ONUR Kadir Eryüce, Cem Fadıl Bozkurt, Cem Tağluk, Ekrem Tok, Seyfettin Şen, Sergenç İneler, Şafak Sol, Bülent Onat, Aytül Tokgözlü, Kemal Ay, Zeynep Altıok, Caner İnel, Ahmet Bahri Yalaz, Bektaş Köse, Salih Demiryürek, Burak Ulamışlı, Hakan Alabalık, Hakan Yiğit, Şeniz Vural, Ferda Sarıyer, Selçuk Balkan, Mert Kaya, Naim Balcı, Emre Kaya, Meltem Mete Hasanefendi, Erdoğan Uyan, Sibel Uyar, Hakan Gündüz, Mehmet Ali Fırat, Serdar Gündoğan, Bener Karagedikli, Bülent Köklü, Sadiye Çelik Karamelek, Şebnem İştar Özdemir, Mustafa Karasakal, Bayram Anu, Emek Atlas, Mustafa Günay, Mehmet Faruk Altınkılıç, Lal Denizli, Hakan Özbadur, Şehrazat Mercan, Oya Aypak Dişbudak, Bülent İlhan, Umut Ergül, Açelya Öralay, Ertan Certel.