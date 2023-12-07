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Haberler İzmir Menemen ışıl ışıl oldu

Menemen ışıl ışıl oldu

HABER MERKEZİ
Menemen ışıl ışıl oldu

İzmir Menemen Belediyesi ekipleri, ilçenin güzel ve modern bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ile peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin özellikle Çanakkale Asfaltı, Bülent Ecevit Bulvarı, Kasımpaşa Mahallesi ve Hastane kavşağında yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları, Menemen'i ışıl ışıl parlattı.

ÇEVRE DOSTU

Menemen Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan çalışmalar, ilçe sakinlerinin ve Çanakkale asfaltını kullanan vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Başkan Aydın Pehlivan, "Bu projemiz sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini taşıyor" dedi.

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